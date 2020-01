Australian Open: Andreescu annuncia il forfait, entra Gasparyan

Con un doppio post su Twitter Bianca Andreescu, campionessa allo US Open e numero 6 del mondo, ha annunciato che non prenderà parte all’Australian Open a causa dell’infortunio al ginocchio patito durante il match delle WTA Finals di Shenzhen contro Karolina Pliskova.

Qui di seguito il messaggio:

“Hey ragazzi, allora voglio darvi un aggiornamento sulle condizioni del mio ginocchio dopo che mi sono infortunata a Shenzhen. La riabilitazione sta procedendo bene, mi sento meglio e più forte giorno dopo giorno ma dopo aver discusso col mio team e seguendo le raccomandazioni dei medici, gli Australian Open sono purtroppo troppo vicini nel mio percorso di riabilitazione e così tristemente non potrò esserci quest anno. È stata una decisione molto dura da fare perché amo giocare a Melbourne ma devo rispettare il piano di recupero per il mio ginocchio e il mio corpo. Non vedo l’ora di ritornare presto in Australia”.

Una sfortuna dietro l’altra, dunque, per la diciannovenne canadese che lo scorso anno aveva già vissuto una stagione fatta di tanti infortuni che l’avevano costretta a ritirarsi da Parigi dopo aver vinto il primo turno e di non partecipare a Wimbledon per i problemi alla spalla rimediati durante i primi mesi dell’anno in cui aveva sovraccaricato di lavoro quella zona e dopo Miami è stata fuori praticamente 4 mesi.

Al suo posto entra nel tabellone principale Margarita Gasparyan.