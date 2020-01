ATP Doha: Sonego e Cecchinato completano la giornata nera dell’Italia

Dopo l’eliminazione dall’ATP Cup e le sconfitte di Giorgi e Sinner dall’altra parte del mondo neanche il torneo di Doha ha regalato soddisfazioni ai tennisti italiani. Erano impegnati Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, alle prese con avversari non particolarmente proibitivi, come Laslo Djere, numero 39 ATP, e Pierre Hugues Herbert, numero 65. Entrambi davanti ai nostri ma insomma due da battere se si vuole coltivare una qualche ambizione. Soprattutto per Sonego, davanti alla stagione forse più importante che spiegherà che tipo di carriera avrà, la sconfitta brucia. Il piemontese ha iniziato davvero molto male il match, andando subito 0-40 e perdendo il servizio d’apertura per precipitare rapidamente sullo 0-4. Sonego ha interrotto l’emorragia vincendo il quinto game ai vantaggi ma dopo mezzora era sotto 6-1.

Il secondo set è per fortuna andato diversamente, con i due che restavano appaiati fino al 3-3 prima che Djere si distraesse perdendo tre game di fila e il secondo set. Sembrava potesse essere il viatico per una partita cambiata ma il serbo ha iniziato il terzo set di nuovo con un break e da lì è andato 5-0 e servizio. Sonego con orgoglio si è salvato dal bagel, ha salvato un primo match point sull’1-5 ma ha poi ceduto all’ottavo game.

Poco da dire anche sul match di Marco Cecchinato che è tornato in campo sul cemento dopo Shanghai e in’ora e 12 minuti ha lasciato via libera al francese Herbert. Come Sonego, anche Cecchinato ha perso i primi due turni di servizio, e a nulla è servito averne recuperato subito uno. Nel secondo set sembrava che Cecchinato potesse rientrare in partita ma il break al settimo game ha chiuso i giochi a favore del francese.

Negli altri incontri vittoria agevole della testa di serie numero 1, Stan Wawrinka, che ha regolato in due set un altro francese, Jeremy Chardy ed è già ai quarti di finale, dove affronterà Bedene che ha regolato Bublik.

Primo turno

[Q] M. Fucsovics b. [8] F. Tiafoe 6-4 4-6 6-4

[WC] C. Ilkel b. R. Berankis 6-2 4-6 6-2

[5] L. Djere b. L. Sonego 6-1 3-6 6-2

P.-H. Herbert b. [WC] M. Cecchinato 6-3 6-4

M. Kukushkin b. [WC] M. Jaziri 6-0 6-3

Ottavi di finale

[1] S. Wawrinka b. J. Chardy 6-3 6-4

A. Bedene b. A. Bublik 6-3 7-5