ATP Cup: Spagna ai quarti, l’Argentina elimina la Croazia. Belgio e Canada migliori seconde

Missione compiuta per la Spagna, qualificata per i quarti di finale dell’ATP Cup, che si svolgeranno da domani a Sydney.

Decisiva, per gli iberici, la vittoria sul Giappone a Perth, nel Gruppo B, grazie ai successi di Bautista Agut su Soeda per 6-2 6-4 e di Nadal su Nishioka per 7-6(4) 6-4. La Spagna si unisce così a Serbia, Russia, Australia, Argentina e Gran Bretagna, vincitrice dei rispettivi gironi. Le due migliori seconde invece sono Belgio e Canada. Harakiri dell’Austria, che poteva sperare nella qualificazione battendo la Polonia e che invece, nel Gruppo E, si è arresa per 2-1.

Thiem è stato sconfitto per 3-6 6-4 7-6(5) da Hurkacz, Novak per 5-7 7-6(3) 6-3 da Zuk; Marach-Melzer si aggiudicano il doppio contro Hurkacz-Kubot per 6-7(3) 6-3 11-9. La Serbia, già qualificata nel Gruppo A, supera a Brisbane il Cile per 2-1: Djokovic regola Garin con un doppio 6-3, Lajovic si impone per 6-2 7-6(3) su Jarry; il quale ultimo, assieme a Tabilo, batte 6-3 7-6(2) Cacic-Troicki nel doppio.

Passa il turno anche l’argentina, che si è assicurata la qualificazione grazie alle vittorie in singolare, nel match contro la Croazia a Sydney, di Guido Pella e Diego Schwartzman rispettivamente su Marin Cilic (7-6 6-3) e Borna Coric (6-2 6-2). Risultati che condannano proprio i croati. Eliminata anche la Francia: dopo il successo di Gilles Simon contro Lloyd Harris (2-6 6-2 6-2) nella prima sfida contro l’Australia, i transalpini pagano a caro prezzo la sconfitta di Benoit Paire contro Kevin Anderson per 2-6 7-6(1) 7-6(5).

Questo il programma dei quarti:

Serbia-Canada (10 gennaio)

Argentina-Russia (9 gennaio)

Gran Bretagna-Australia (9 gennaio)

Belgio-Spagna (10 gennaio)