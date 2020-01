ATP Cup: Serbia in semifinale, il giovane Canada va ko

È andato in scena a Sydney il terzo quarto di finale di questa ATP Cup.

A contendersi un posto in semifinale erano Serbia e Canada. La Serbia in singolare ha schierato Lajovic e Djokovic, il Canada ha messo in campo Auger-Aliassime e Shapovalov. I doppisiti della Serbia erano Djokovic e Troicki, quelli del Canada gli stessi Shapovalov e Auger-Aliassime La prima sfida vedeva in campo Dusan Lajovic opposto a Felix Auger-Aliassime. La partita è stata vinta dal serbo per 6-4 6-2 In circa un’ora e quaranta minuti. La partita, soprattutto nel secondo set, è stata piuttosto a senso unico. Auger-Aliassime per praticamente tutta la partita ha spinto da fondo col suo tennis che per certi versi ricorda il ping-pong, ma oggi Lajovic si è prodotto in una superba prestazione difensiva, rimandando praticamente tutto dall’altra parte e costringendo quasi sempre il canadese al famoso colpo in più e quasi sempre Felix ha finito per sbagliare. Il primo set è stato abbastanza equilibrato ed è stato vinto da Lajovic soprattutto grazie alla maggiore freddezza del serbo nelle palle break (1/4 per il serbo, 0/2 per il canadese). Nel secondo set c’è stato equilibrio fino al 2-2, poi Felix ha cominciato ad essere sfiancato dalla grande tenacia difensiva di Dusan, perdendo il set 6-2 con un crollo finale che gli è costato due break e quattro game consecutivi. Esito abbastanza sorprendente per questa partita, considerato che Auger-Aliassime si porta dietro questa aura da predestinato (forse anche perché è nato l’otto agosto, come Federer). Lajovic è parso un po’ quello di Montecarlo 2019, quando ha perso la finale, come molti ricorderanno, dal nostro Fognini.