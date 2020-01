ATP Cup: Nadal e Djokovic trascinano Spagna e Serbia al successo

Esordio vincente per Rafa Nadal e Novak Djokovic alla ATP Cup, inedita manifestazione a squadre che apre la stagione del tennis professionistico nelle tre sedi australiane di Brisbane, Sydney e Perth.

Il maiorchino firma il 2-0 della Spagna sulla Georgia nel gruppo B, superando Nikoloz Basilashvili per 6-3 7-5. In precedenza Roberto Bautista Agut aveva spazzato via Aleksandre Metreveli con un doppio 6-0.

Djokovic chiude invece i conti a favore della Serbia (girone A) sul Sudafrica superando per 7-6(5) 7-6(6) Kevin Anderson. Nel primo singolare, invece, Dusan Lajovic si era imposto su Lloyd Harris per 3-6 7-6(4) 6-3. Vince anche la Croazia, opposta nel girone E all’Austria: 2-0 in attesa del doppio firmato da Marin Cilic e Borna Coric. Il primo batte Dennis Novak per 6-7(4) 6-4 6-4, per il 23enne di Zagabria successo per 7-6(4) 2-6 6-3 su Dominic Thiem.

Spagna, Serbia e Croazia vincono anche i rispettivi doppi, chiudendo tutte sul 3-0. Pablo Carreno Busta e Feliciano Lopez liquidano per 6-3 6-4 il duo georgiano Bakshi/Tsivadze, Cacic e Troicki superano Klaasen e Roelofse per 6-3 6-2 mentre Dodig/Mektic firmano il 3-0 sull’Austria regolando per 7-6(4) 6-2 Marach/Melzer.

BRISBANE

Gruppo A

Francia b. Cile 2-1

B. Paire b. N. Jarry 6-7 6-3 6-3

G. Monfils b. C. Garin 6-3 7-5

N. Jarry/C. Garin b. N. Mahut/E. Roger Vasselin 7-5 6-2

Serbia b. Sud Africa 3-0

D. Lajovic b. L. Harris 3-6 7-6 6-3

N. Djokovic vs K. Anderson 7-6 7-6

N. Cacic/V. Troicki b. R. Klaasen/R. Roelofse 6-3 6-2

SYDNEY

Gruppo E

Argentina b. Polonia 2-1

G. Pella b. K. Majchzrak 6-2 2-6 6-2

H. Hurkacz b. D. Schwartzman 4-6 6-2 6-3

A. Gonzalez/N. Molteni b. H. Hurkacz/L. Kubot 6-2 6-4

Croazia b. Austria 3-0

M. Cilic b. D. Novak 6-7 6-4 6-4

B. Coric b. D. Thiem 7-6 2-6 6-3

I. Dodig/N. Metkic b. O. Marach/J. Melzer 7-6 6-2

PERTH

Gruppo B

Giappone b. Uruguay 3-0

G. Soeda b. M. Cuevas 6-3 6-1

Y. Nishioka b. P. Cuevas 6-0 6-1

T. Matsui/B. McLaghan b. A. Behar/P. Cuevas 7-6(5) 6-4

Spagna b. Georgia 3-0

R. Bautista Agut b. A. Metreveli 6-0 6-0

R. Nadal b. N. Basilashvili 6-3 7-5

P. Carreno Busta/F. Lopez b. A. Bakshi/G. Tsivadze 6-3 6-4