ATP Cup, Nadal contro alcuni tifosi serbi: “Non c’era rispetto con una parte del pubblico”

Finale a nervi molto testi tra Spagna e Serbia nella prima edizione dell’ATP Cup.

Quando in campo c’erano Novak Djokovic e Rafael Nadal, il pubblico (o almeno una parte) di fede serba è andato oltre le righe nelle varie fasi del match vinto dal numero 2 del mondo 6-2 7-6.

Pochi giorni fa gli stessi serbi erano stati presi di mira da Denis Shapovalov e Carlos Bernardes, l’arbitro, che a un certo punto della sfida tra il canadese e Djokovic era stato costretto a uscire dal protocollo professionale e richiamare duramente una parte del pubblico presente a Sydney urlando: “Questa è una partita di tennis e la prima cosa che si chiede è il rispetto”.

Oggi, a margine della partita, Nadal si è presentato in conferenza stampa e ha raccontato la sua versione. Commentando l’episodio del confronto col pubblico avversario, il numero 1 del mondo ha detto: “Alle volte le persone da altri paesi… loro probabilmente non capiscono come funziona il tennis. Loro pensano sia football. L’atmosfera nel tennis è diversa. A un certo punto il rispetto con una piccola parte del pubblico non c’era (più, nda)”.

Nadal had a message for the Serbian crowd : "Sometimes people from some countries, they probably don't understand how the tennis goes. They think it's about football. Atmosphere in tennis is different. At some point the respect with small part of the crowd have been not there"

— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) January 12, 2020