ATP Cup: l’Italia si sblocca, Fognini si riscatta (in doppio). Novergia superata 2-1

PERTH

Italia vs Norvegia 2-1

S. Travaglia b. V. Durasovic 6-1 6-1

C. Ruud b. F. Fognini 6-2 6-2

S. Bolelli/F. Fognini b. C. Ruud/V. Durasovic 6-3 7-6(3)

Bella giornata per l’Italia che a Perth supera la Norvegia e si mantiene in corsa per un posto tra le 8 che voleranno a Sydney per la fase finale della prima edizione della ATP Cup. La nazionale di Corrado Barazzutti si è imposta al doppio decisivo contro la Norvegia grazie alla bella prova di Fabio Fognini e Simone Bolelli, che hanno superato 6-3 7-6(6) il duo scandinavo composto da Casper Ruud e Victor Durasovic.

Importante la riscossa del ligure, che dopo la sconfitta in singolare di due giorni fa contro Daniil Medvedev oggi ha racimolato appena 4 game contro Ruud con un pesante 6-2 6-2 a favore del giovane rivale già protagonista in questo torneo con l’ottimo successo contro John Isner nella prima giornata oltre al punto del 2-1 contro gli Stati Uniti nel doppio decisivo. Nel primo match della giornata odierna Stefano Travaglia si era invece imposto in maniera dominante contro Durasovic, battendolo 6-1 6-1.

Con questo risultato l’Italia raggiunge proprio la Norvegia, e la Russia, al primo posto nel girone. La nazionale di Marat Safin (capitano d’eccezione per questo evento) sfiderà nella serata di Perth quella statunitense e in caso di vittoria avvicinerebbe di molto la qualificazione. Un successo della pattuglia nord americana invece vedrebbe le 4 squadre appaiate a una vittoria e una sconfitta in attesa dell’ultima giornata dove l’Italia sfiderà gli Stati Uniti e la Russia la Norvegia.

Si qualificano per le Final 8 di Sydney solo le prime classificate di ognuno dei 6 gironi più le due migliori seconde.