ATP Cup: Djokovic trascina la Serbia al successo, Spagna facile sull’Uruguay

I big non tradiscono alla ATP Cup, inedita manifestazione a squadre che apre la stagione del tennis professionistico nelle tre sedi australiane di Brisbane, Sydney e Perth.

Novak Djokovic trascina la Serbia al 2-1 sulla Francia. Dopo il successo di Paire su Lajovic (6-2 6-7 6-4), l’attuale numero 2 del mondo rimette le cose a posto aggiudicandosi il singolare con Gael Monfils per 6-3 6-2 e poi, in doppio con Troicki, firma il punto del 2-1 nel 6-3 6-7(5) 10-3 su Mahut/Roger-Vasselin. Riscatto Sudafrica: 3-0 al Cile con Anderson che maltratta Garin (6-0 6-3), Harris regola Jarry con un doppio 6-4, quindi Klaase/Roelofse la spuntano su Garin/Jarry per 1-6 6-3 10-7.

Seconda partita e secondo 3-0 per la Spagna nel gruppo B, stavolta contro l’Uruguay. Rafa Nadal liquida per 6-2 6-1 Pablo Cuevas, Roberto Bautista Agut concede tre game (6-1 6-2) a Franco Roncadelli mentre il doppio formato da Pablo Carreno Busta e Feliciano Lopez ha la meglio su Behar/Furneaux per 6-1 3-6 10-3. A punteggio pieno anche il Giappone, che batte 2-1 la Georgia: decisivi i singolari dove Nishioka batte Basilashvili 6-2 6-3 mentre Soeda ha la meglio su Metreveli per 4-6 6-3 6-2.

Nella notte si erano giocate le altre quattro sfide, c’era attesa per Dominic Thiem, che aveva perso il match d’esordio contro Coric e aveva davanti un match complicato contro Schwartzman. L’austriaco stavolta non si è distratto è in due set ha superato l’argentino. A sorpresa aveva vinto anche Novak, che dopo una partenza disastrosa era riuscito a battere in rimonta Guido Pella. La vittoria del doppio ha completato il 3-0 dell’Austria sull’Argentina.

La giornata era iniziata con la Polonia che strappava l’1-1 alla Croazia, grazie alla vittoria di Hurkacz proprio su Borna Coric. Cilic in precedenza aveva avuto qualche problema ma erea riuscito a battere in due set tal Kacper Zuk, numero 448 ATP. La Croazia ha poi messo un piede ai quarti di finale grazie al doppio formato da Dodig e Mektic che hanno lasciato solo tre game a Hurkacz e Kubot.

Infine Giappone e Sudafrica hanno superato Georgia e Cile per 3-0. Mentre i giapponesi adesso avranno la Spagna per il primo posto nel girone, ma dovrebbero al limite passare come una delle due migliori seconde, per il Sudafrica mercoledì ci sarà uno spareggio contro la Francia.

Ecco risultati e classifiche.

Gruppo A

Serbia b. Francia 2-1

B. Paire b. D. Lajovic 6-2 6-7(6) 6-4

N. Djokovic b. G. Monfils 6-3 6-2

N. Djokovic/V. Troicki b. N. Mahut/E. Roger-Vasselin 6-3 6-7(5) 10-3

Sudafrica b. Cile 3-0

G. Harris b. N. Jarry 6-4 6-4

K. Anderson b. Ch. Garin 6-0 6-3

R. Klaasen/R. Roelofse b. Ch. Garin/N. Jarry 1-6 6-3 10-7

Gruppo B

Giappone b. Georgia 3-0

G. Soeda b. G. Metreveli 4-6 6-3 6-2

Y. Nishioka b. N. Basilasjvili 6-2 6-3

A. Bakshi /Z. Tkemaladze b. B. McLachlan/T. Matsui 6-3 6-4

Spagna b. Uruguay 3-0

R. Bautista Agut b. F Roncadell 6-1 6-2

R. Nadal b. P. Cuevas 6-3 6-1

P. Carreno-Busta/F. Lopez b. A. Behar/J. Fumeaux 6-1 3-6 10-3

Gruppo E

Croazia b. Polonia 2-1

M. Cilic b. K. Zuk 7-6(8) 6-4

H. Hurkacz b. B. Coric 6-2 6-2

I. Dodig/N. Mektic b. H. Hurkacz/L. Kubot 6-1 6-2

Austria b. Argentina 3-0

D. Novak b. G. Pella 0-6 6-4 6-4

D. Thiem b. D. Schwartzman 6-3 7-6(3)

O. Marach/J. Melzer b. M. Gonzalez/A. Molteni 6-1 6-4