Schiavone sommersa di sostegno e affetto dal mondo del tennis

Chi avrà avuto modo di incontrare Francesca Schiavone almeno una volta nella vita avrà trovato di fronte a sé una persona dalla personalità sconfinata e con tantissime sfumature nel carattere, ma un punto in comune descritto dalla grande lealtà.

L’azzurra ha passato una grandissima parte della sua vita sul campo da tennis, con una ventina d’anni ad alti livelli coronati da alcuni successi che hanno fatto la storia del tennis italiano. Non di meno, però, leggere la valanga di commenti ricevuti già solo via social (senza considerare quelli che potrà aver ricevuto nel privato) ci si rende conto forse ancor di più di quanto sia stata importante la traccia lasciata.

Sentitissimi alcuni commenti, tra cui citiamo quello di Svetlana Kuznetsova su Instagram perché lei e Francesca quando erano avversarie creavano partite poi passate alla storia come l’incredibile 3-6 6-3 16-14 a Melbourne, in 4 ore e 44 minuti (record all’Australian Open) e fuori contraddistinte da una sincera amicizia. Quando ci capitò nel 2017 di parlare con la russa a Indian Wells, in un’intervista esclusiva, le facemmo una domanda circa la decisione di Francesca di ritirarsi a fine stagione e lei rispose con un sincero: “Mi piacerebbe tanto ci ripensasse…” e poi con un tono di voce basso e triste “Vorrei tanto ci ripensasse, spero…”.

Senza dilungarci oltre, abbiamo riportato qui ogni messaggio tra Twitter e Instagram da giocatrici, giocatori, allenatori e allenatrici, account ufficiali dei tornei, delle federazioni, qualsiasi elemento che riguardasse la sua avventura nel mondo del tennis.

❤️❤️ — Kim Clijsters (@Clijsterskim) December 14, 2019

You are a fighter on and off the court my friend. Thank you for sharing your courage. Sending love and prayers for your continued recovery. ♥️♥️ — Chanda Rubin (@Chanda_Rubin) December 13, 2019

“Tu sei una lottatrice dento e fuori dal campo amica mia. Grazie per condividere il tuo coraggio. Ti mando amore e preghiere per continuare la guarigione” (Chanda Rubin, ex giocatrice)

Get well ,,, allllll the best , we all know you are a great fighter …. forza Francesca 💪💪💪 — Torben Beltz (@TorbenBeltz) December 14, 2019

“Riprenditi… ti auguro il meglio, sappiamo che sei una grande lottatrice… forza Francesca” (Torben Beltz, coach storico di Angelique Kerber e attualmente al lavoro con Donna Vekic)

Vamos Francesca, gran luchadora!!! Ojalá nos veamos pronto en el circuito! Forza campeona 😘😘 — Conchita Martínez (@conchitamartinz) December 15, 2019

“Forza Francesca, gran giocatrice!!! Noi ci vediamo presto nel circuito! Forza campionessa” (Conchita Martinez, ex giocatrice e ora al fianco di Garbine Muguruza)

Champion 💕 — Nicole Gibbs (@Gibbsyyyy) December 14, 2019

The good thing is: we ALL know how strong you are and we ALL send you a whole lot of positiv energy, cause we love you, cause we know you!!!🤗 — Barbara Rittner (@BarbaraRittner) December 13, 2019

“La cosa bella è: noi TUTTI sappiamo quanto forte tu sia e noi TUTTI ti mandiamo una totale quantità di energia positiva, perché ti amiamo, perché ti conosciamo!!!” (Barbara Rittner, ex giocatrice e capitano di Fed Cup della Germania)

Stay strong, Francesca!!!💪🏻✊🏻 — Joanna Sakowicz (@SaKostecka) December 13, 2019

“Sii forte, Francesca!!!” (Joanna Sakowicz, ex giocatrice polacca e ora commentatrice tv polacca)

Sending you lots of love ❤️ and strength 💪🏼💪🏼💪🏼 — BGL BNP PARIBAS OPEN (@WTAluxembourg) December 13, 2019

“Ti mandiamo tanto affetto e forza”

With you Francesca 💪❤ — Alize Cornet (@alizecornet) December 13, 2019

“Con te Francesca”

Keep fighting 💪😊 — ITF (@ITF_Tennis) December 13, 2019

“Continua a lottare”

Stay strong 💪 forza all the best hope to see you soon 100% healthy. Positive Vibes. — Christian Zahalka (@ZMANstories) December 14, 2019

“Sii forte… forza e tutto il meglio spero di vederti presto 100% ripresa. Tanta energia positiva” (Christian Zahalka, allenatore di Misaki Doi)

Girl you’r the best !

❤️💖 — Anna Chakvetadze (@achakv87) December 15, 2019

“Ragazza tu sei la migliore!”

Wishing you the best of luck @Schiavone_Fra in this battle!! Come on champion you got this!! 💪💪💪💪😘😘❤️❤️ — Marion bartoli (@bartoli_marion) December 13, 2019

“Ti sto augurando il meglio della fortuna Francesca in questa battaglia!! Forza campionessa tu puoi farcela!!”

True Fighter ❤️ we are all with you 🙏🏽 — Amanda Anisimova (@AnisimovaAmanda) December 14, 2019

“Lottatrice vera… siamo tutti con te”

I love you, Franci, so much❤️ — Andrea Petkovic (@andreapetkovic) December 13, 2019

“Ti voglio bene, Francesca, tanto”

Brava. You're a figther. Andiamo. — EmilioSanchezVicario (@EmilioSVicario) December 14, 2019

“Brava. Sei una lottatrice. Andiamo”

Plein de courage Francesca! Tu vas gagner ce combat championne 😘 — Arnaud Clement (@arnaudclement) December 15, 2019

“Piena di coraggio Francesca! Vai a vincere questa battaglia campionessa”

💪❤️ — US Open Tennis (@usopen) December 13, 2019

“Sii forte Francesca!!” (Megan Moulton Levy, giocatrice statunitense specializzata nel doppio)

She is and always will be a fighter!!! So happy to hear that @Schiavone_Fra is overcoming this💪 https://t.co/SKRW0KqEVI — Michael Russell (@MRusselltennis) December 14, 2019

“Lei è e sarà sempre una lottatrice!! Veramente felice di sentire che Francesca sta superando questo” (Michael Russell, ex giocatore statunitense)

Campeonnnne love you — pauline parmentier (@ppauline86) December 14, 2019

“Campionessa ti voglio bene”

You are an inspiration! — Mirjana Lucic (@LucicBaroni) December 14, 2019

“Tu sei un’ispirazione!”

Eres una persona muy fuerte y siempre has sido una luchadora ,estoy convencida que este partido lo vas a ganar!!Te mando un abrazo Grande!!!Fuerza!!!! — marta marrero marrer (@martamarreromar) December 14, 2019

“Sei una persona molto forte e sei stata sempre una lottatrice, sono convinta che vincerai questa partita!! Ti mando un grande abbraccio!!! Forza!!!” (Marta Marrero Marrer, ex giocatrice spagnola e ora impegnata nel padel)

Get better Francesca!!!! — Rika Fujiwara (@RikaFujiwara919) December 14, 2019

“Riprenditi Francesca!!!”

Francesca- our thoughts are with you always and hope you’re doing ok. Speedy recovery. You’re so strong!! Sending love ❤️ — Jill Craybas (@jcray74) December 14, 2019

“Francesca, i nostri pensieri sono sempre con te e spero tu stia andando bene. Riprenditi presto. Tu sei così forte!! Ti mando tanto amore”

Always been a great fighter – keep that strong spirit . — roger rasheed (@roger_rasheed) December 13, 2019

“Sei sempre stata un’ottima lottatrice – mantieni quello spirito forte”

Sending the love and best wishes of everyone here to the indomitable @Schiavone_Fra 🦁 ❤️ https://t.co/sa67qwZ8Ed — Wuhan Open (@wuhanopentennis) December 13, 2019

“Inviando tanto amore e i migliori auguri da chiunque qui all’indomabile Francesca”

@Schiavone_Fra, I’ve always admired your determination and fighting spirit! Well done, Francesca! You are an example to us all. Love you! https://t.co/MbNGybyp4e — Nick Bollettieri (@NickBollettieri) December 13, 2019

“Ho sempre ammirato la tua determinazione e spirito da lottatrice! Ben fatto Francesca! Sei un esempio per tutti noi. Ti voglio bene!”

Francesca you are an inspiration…such a difficult time for you and we are sending strong vibes and best wishes to you from Charleston. 💪😘 — Eleanor Adams (@epadams) December 13, 2019

“Francesca tu sei un’ispirazione… è un momento così difficile per te e ti mandiamo le energie più forti e i migliori auguri da Charleston” (Eleanor Adams, Tournament manager di Charleston)

Dabul, ex giocatore e ora allenatore in un’accademia negli Stai Uniti: “Ti voglio tanto bene Francesca… abbraccio da guerrieri… Ero sicuro che avresti vinto anche questa battaglia”

Tomljanovic: “grande Schiavo… ti mando tanto amore”

Garcia: “Ti mando affetto ed energia! Lottatrice una volta, lottatrice per sempre”

Kuznetsova: “Fra ti voglio tanto bene! Sei veramente forte campionessa in tutto! Ti auguro tantissima salute”

“Ti mando tanto affetto! Sei sempre stata una grandissima lottatrice!”

Sprem, ex giocatrice e ora sposata con Baghdatis: “Ti amiamo tanto!!! Mi spiace tanto che hai dovuto passare questo… Ti mandiamo tanto affetto ed energia positiva… Tu sei una grandissima combattente… Tu sei una vincente. Tanto amore dalla famiglia Baghdatis”

“Che grande che sei… CHE GRANDE CHE SEI”

Sestini Hlavackova: “Franci tu sei fantastica come sempre”

Voskoboeva: “Francesca sii forte… tu sei una lottatrice come sempre! Ti voglio bene e sono molto orgogliosa di te… stammi bene”

Safina: “Franci! Tu sei una persona così forte! Tantissimo rispetto per te”

Hantuchova: “Franciii… le tue parole d’ispirazione risuonano in tutto il mondo… che lottatrice che sei… forza”