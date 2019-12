Schiavone riappare in un video su Instagram: “Voglio raccontarvi cosa è successo”

“Ciao a tutti, dopo 7… 8 mesi di assenza dai social, dal mondo praticamente, sono qui per raccontarvi che cosa è successo”. Pochi secondi di video che si interrompono così e lasciano intendere che ci sarà un seguito, perché Francesca Schiavone non è mai banale anche in queste cose, e annuncia che ha una storia da raccontare. Il viso è quello, i capelli più corti e un sorriso che lasciano ben sperare.

Francesca Schiavone on her Instagram stories

"Hi everyone. After 7, 8 months of absence from social media, from the world basically, I'm here to tell you what happened" + the caption "to be continued" pic.twitter.com/QFx4oinf8Q

— Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) December 12, 2019