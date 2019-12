Nishikori ancora ko, niente ATP Cup e Australian Open

Slitta il ritorno in campo di Kei Nishikori, che ha ufficializzato la rinuncia sia alla Atp Cup che comincerà fra pochi giorni che agli Australian Open al via il 20 gennaio.

Il tennista giapponese è ancora alle prese coi problemi al gomito che lo tengono lontano dai campi dagli Us Open dell’agosto scorso e al quale si è operato a ottobre: “Il mio team ed io abbiamo preso questa decisione perchè non sono ancora pronto al 100% per competere al massimo livello. Non è stata una decisione facile, l’Australia è uno dei miei posti preferiti dove giocare”.

Come Nishikori, anche Murray aveva dato forfait sia per la Atp Cup che per lo Slam australiano mentre salterà solo il primo dei due appuntamenti Roger Federer.