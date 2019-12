ATP Cup: forfait di Berrettini per un problema agli addominali

L’Italia perde Matteo Berrettini in vista dell’ATP Cup.

Il numero 8 del mondo non disputerà la nuova competizione a squadre che inaugurerà la stagione maschile 2020. Motivo del forfait è un problema agli addominali accusato sul finale dello scorso anno e ancora non del tutto superato. Una rinuncia precauzionale, come dichiarato da Vincenzo Santopadre, coach del romano.

Senza il suo numero 1, l’Italia si presenterà a Perth con Fabio Fognini e Stefano Travaglia. Anche la presenza del ligure però è in dubbio: la moglie Flavia Pennetta infatti darà alla luce la secondogenita tra poche settimane ed è chiaro che un’eventuale nascita in concomitanza con il torneo porterebbe Fabio al forfait.

A cambiare sarà anche il capitano della squadra azzurra nella competizione, non più Santopadre (vista la rinuncia di Berrettini) ma Simone Vagnozzi. A due settimane dall’inizio della fase a gironi (il torneo andrà in scena dal 3 al 12 gennaio) dunque ancora tante incognite per l’Italia, inserita nel raggruppamento con Russia, Stati Uniti e Norvegia.